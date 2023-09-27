Актриса Ирина Медведева рассказала, как живет во Франции с мужем-иностранцем

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Медведева живет в Париже с мужем Гийомом Буше и детьми, однако часто летает в Москву на съемки. Выяснилось, что ее супруг не в восторге от ее работы.

Фото: prt scr youtube.com/Авторадио

Ирина рассказала, что ее возлюбленному было бы больше по душе, если она сидела дома с детьми, а не летала постоянно в российскую столицу.

"Конечно, он не в восторге от моих полетов. Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц… Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно", — приводит слова Ирины StarHit.

Однако сама актриса признается, что ей тяжело без работы, поэтому им с мужем приходится искать компромисс.

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