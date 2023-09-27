Актриса Ирина Медведева живет в Париже с мужем Гийомом Буше и детьми, однако часто летает в Москву на съемки. Выяснилось, что ее супруг не в восторге от ее работы.
Ирина рассказала, что ее возлюбленному было бы больше по душе, если она сидела дома с детьми, а не летала постоянно в российскую столицу.
"Конечно, он не в восторге от моих полетов. Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц… Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно", — приводит слова Ирины StarHit.
Однако сама актриса признается, что ей тяжело без работы, поэтому им с мужем приходится искать компромисс.
Ранее мы писали, что Рената Литвинова чувствует себя уже настоящей парижанкой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.