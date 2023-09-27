Актриса Рената Литвинова рассказала, как живет после отъезда во Францию

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Рената Литвинова не распространяется о политике, но с удовольствием рассказывает о своей жизни вне дома. По ее словам, она уже чувствует себя парижанкой. Об этом пишет StarHit.

Фото: личный аккаунт Ренаты Литвиновой в Инстаграм

Актриса призналась, что жизнь в Париже ей очень нравится, она делает то, что не могла себе позволить в Москве. К тому же она заметно похудела.

"Короче говоря, да, я стала парижанкой! Мне все это нравится… Нравятся кафе, где можно выпить бокал шампанского, что-то обсудить. В Москве не могла себе этого позволить, у меня никогда не было времени. А в Париже образовалась такая опция, что могу сидеть с соратниками, обсуждать проекты, горевать или, наоборот, веселиться", — призналась 56-летняя звезда.

По словам Ренаты, она уже давно живет на две страны. Еще 11 лет назад ее дочь Ульяна стала студенткой университета в Лилле.

Также актриса призналась, что пока не планирует возвращаться в Россию, так как у нее много творческих планов за рубежом. В интервью латвийскому радио она рассказала, что познала настоящую любовь, но не хочет об этом говорить.

Ранее Рената Литвинова снялась в откровенной фотосессии для французского журнала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.