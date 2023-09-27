Конюхов похлопал по лысине Бондарчука, исполнившего главную роль в "Повелителе ветра"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер Федор Бондарчук 26 сентября появился на премьере фильма "Повелитель ветра", где сыграл главную роль. Выступая перед зрителями, он получил по лысине от Федора Конюхова, персонажа которого и воплотил на экране.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Сюжет картины рассказывает об одном из самых опасных путешествий Конюхова на воздушном шаре. Знаменитый российский путешественник совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. Конюхов стал первым в мире человеком, который достиг пяти полюсов Земли.

В Москве прошла премьера картины, где появился сам Конюхов и сыгравший его Бондарчук. Отмечается, что знаменитый путешественник сам утвердил на главную роль своего тёзку.

Ранее мы писали, что поддержать Федора Бондарчука на премьере пришла его супруга Паулина Андреева.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.