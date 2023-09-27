Режиссер Федор Бондарчук 26 сентября появился на премьере фильма "Повелитель ветра", где сыграл главную роль. Выступая перед зрителями, он получил по лысине от Федора Конюхова, персонажа которого и воплотил на экране.
Сюжет картины рассказывает об одном из самых опасных путешествий Конюхова на воздушном шаре. Знаменитый российский путешественник совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. Конюхов стал первым в мире человеком, который достиг пяти полюсов Земли.
В Москве прошла премьера картины, где появился сам Конюхов и сыгравший его Бондарчук. Отмечается, что знаменитый путешественник сам утвердил на главную роль своего тёзку.
Ранее мы писали, что поддержать Федора Бондарчука на премьере пришла его супруга Паулина Андреева.
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