Исполнитель главной роли в фильме "Повелитель ветра" Федор Бондарчук пришел на премьеру картины со своей супругой Паутиной Андреевой. Это редкий выход звездной семьи на светское мероприятие.
Журналисты пришли в восторг от Федора и Паутины, особенно от того, как режиссер смотрит на свою возлюбленную.
Федор Бондарчук сыграл главную роль в картине Игоря Волошина про легендарного Федора Конюхова — знаменитого путешественника и покорителя земных полюсов. Известно, что он сам выбрал Бондарчука на роль своего персонажа.
Также на премьере появилась и Анна Михалкова, сыгравшая супругу главного героя. Ее сопровождали дочь и двое племянников — дети Надежды Михалковой.
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