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Режиссер Федор Бондарчук появился на премьере фильма "Повелитель ветра" с Паулиной

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Шоу-бизнес

Исполнитель главной роли в фильме "Повелитель ветра" Федор Бондарчук пришел на премьеру картины со своей супругой Паутиной Андреевой. Это редкий выход звездной семьи на светское мероприятие.

Режиссер Федор Бондарчук появился на премьере фильма "Повелитель ветра" с Паулиной
Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Журналисты пришли в восторг от Федора и Паутины, особенно от того, как режиссер смотрит на свою возлюбленную.

Федор Бондарчук сыграл главную роль в картине Игоря Волошина про легендарного Федора Конюхова — знаменитого путешественника и покорителя земных полюсов. Известно, что он сам выбрал Бондарчука на роль своего персонажа.

Также на премьере появилась и Анна Михалкова, сыгравшая супругу главного героя. Ее сопровождали дочь и двое племянников — дети Надежды Михалковой.

Ранее мы писали, как Алле Пугачевой удалось стать популярной в СССР.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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