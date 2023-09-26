Режиссер Федор Бондарчук появился на премьере фильма "Повелитель ветра" с Паулиной

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель главной роли в фильме "Повелитель ветра" Федор Бондарчук пришел на премьеру картины со своей супругой Паутиной Андреевой. Это редкий выход звездной семьи на светское мероприятие.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Журналисты пришли в восторг от Федора и Паутины, особенно от того, как режиссер смотрит на свою возлюбленную.

Федор Бондарчук сыграл главную роль в картине Игоря Волошина про легендарного Федора Конюхова — знаменитого путешественника и покорителя земных полюсов. Известно, что он сам выбрал Бондарчука на роль своего персонажа.

Также на премьере появилась и Анна Михалкова, сыгравшая супругу главного героя. Ее сопровождали дочь и двое племянников — дети Надежды Михалковой.

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