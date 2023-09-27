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Вдова актёра Алексея Янина посвятила ему проникновенную песню

0:58
Шоу-бизнес

Супруга умершего от последствий инсульта 40-летнего актёра Алексея Янина Дарья посвятила ему проникновенную песню. В своём микроблоге на YouTube-канале, она почтила память супруга, опубликовав фрагмент композиции "Линии".

Вдова актёра Алексея Янина посвятила ему проникновенную песню
Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

Релиз, в том числе и клипа, состоялся на всех площадках в минувший понедельник вечером. Видео к треку составили из редких архивных кадров, на которых Алексей молод, красив и счастлив в кругу семьи.

"Не успела", — так 33-летняя Янина коротко прокомментировала выход песни.

В описании есть очень пронзительные строки: "По самой тонкой линии // Ты можешь, мне не кажется! // Я не пущу те лилии // Останься, ну пожалуйста…".

Напомним, звезда сериала клуб Алексей Янин скончался 19 сентября. Восемь лет он был прикован к инвалидному креслу.

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Дарья Янина – "Линии"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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