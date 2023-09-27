Супруга умершего от последствий инсульта 40-летнего актёра Алексея Янина Дарья посвятила ему проникновенную песню. В своём микроблоге на YouTube-канале, она почтила память супруга, опубликовав фрагмент композиции "Линии".
Релиз, в том числе и клипа, состоялся на всех площадках в минувший понедельник вечером. Видео к треку составили из редких архивных кадров, на которых Алексей молод, красив и счастлив в кругу семьи.
"Не успела", — так 33-летняя Янина коротко прокомментировала выход песни.
В описании есть очень пронзительные строки: "По самой тонкой линии // Ты можешь, мне не кажется! // Я не пущу те лилии // Останься, ну пожалуйста…".
Напомним, звезда сериала клуб Алексей Янин скончался 19 сентября. Восемь лет он был прикован к инвалидному креслу.
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