Вдова актёра Алексея Янина посвятила ему проникновенную песню

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга умершего от последствий инсульта 40-летнего актёра Алексея Янина Дарья посвятила ему проникновенную песню. В своём микроблоге на YouTube-канале, она почтила память супруга, опубликовав фрагмент композиции "Линии".

Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

Релиз, в том числе и клипа, состоялся на всех площадках в минувший понедельник вечером. Видео к треку составили из редких архивных кадров, на которых Алексей молод, красив и счастлив в кругу семьи.

"Не успела", — так 33-летняя Янина коротко прокомментировала выход песни.

В описании есть очень пронзительные строки: "По самой тонкой линии // Ты можешь, мне не кажется! // Я не пущу те лилии // Останься, ну пожалуйста…".

Напомним, звезда сериала клуб Алексей Янин скончался 19 сентября. Восемь лет он был прикован к инвалидному креслу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дарья Янина – "Линии"