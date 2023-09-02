Сообщения о смерти актёра Алексея Янина оказались ложными, он жив. Об этом написала его жена в соцсети.
По её словам, произошла чудовищная ситуация. Утром представители НИИ Склифосовского сообщили новость о смерти актёра, но это оказалось ошибкой. На самом деле Алексей находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Он в коме, но жив, заявила супруга актёра.
Ранее сегодня СМИ сообщили печальную новость о смерти Янина на 41-м году жизни после восьми лет борьбы с последствиями инсульта.
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