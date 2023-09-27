Российская певица Юлия Савичева заявила о причастности Серябкиной к расставанию с Максимом Фадеевым

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Российская певица Юлия Савичева стала известной, работая под руководством продюсера Максима Фадеева. Тем не менее недавно она приняла решение завершить сотрудничество с продюсером и намекнула на возможную причастность к этому участницы группы SEREBRO Ольги Серябкиной. Об этом артистка рассказала в своём интервью для FAMETIME TV.

Фото: Личный аккаунт Юлии Савичевой в Instagram

Фанаты Савичевой начали подозревать Серябкину в её уходе от Фадеева. Певица не подтвердила эти обвинения, но и не опровергла их. Она заявила, что на данный момент у неё всё отлично.

"Пускай вся эта история останется на совести людей, которые это делали. Я давно им все простила, отпустила, у меня сейчас все зашибись. Те кто желал мне зла, чтоб мой проект закрылся — бумеранг есть бумеранг", — сказала она.

Следует отметить, что после ухода из продюсерского центра Фадеева Савичева утратила права на исполнение своих песен. Она признала, что была подавлена этим обстоятельством, но решила принять данное испытание и преодолеть его с гордостью. В конечном итоге Фадеев передал Савичевой все её музыкальные композиции в знак согласия на разрыв отношений.

"То ли юристу нашему документы прислали, то ли сообщение Макс написал. Была фраза: "Спасибо, что ты не была тварью, можешь забрать все свои песни, спасибо за то, что ты осталась собой". Это было красиво, человек закрыл гештальт", — рассказала звезда.

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