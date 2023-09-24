Певица Юлия Савичева про выкидыш: "Груз с плеч свалился, когда родилась Аня"

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StarHit пишет, что несколько лет назад певица 36-летняя Юлия Савичева пережила трагедию — потерю ребенка на втором месяце беременности. Согласно словам певицы, эта потеря произошла из-за ее невнимательности к своему здоровью и чрезмерной преданности работе. Юлия не слушала советы врачей и слишком погружалась в свою карьеру, что привело к этой потере. Это вызвало у Юлии депрессию и проблемы в семье. Однако, после рождения ее первого ребенка, ситуация улучшилась, и семейные отношения стабилизировались.

Фото: Личный аккаунт Юлии Савичевой в Instagram

Юлия Савичева призывает молодых людей и пары, которые сталкиваются с трудными ситуациями или испытаниями, верить в хорошее, заниматься своим здоровьем и не отчаиваться.

Относительно ее мужа — Александра Аршинова, Юлия отмечает, что супруги постоянно узнают что-то новое друг о друге и это делает их отношения интересными. Она описывает себя как энергичную и эмоциональную женщину, а своего мужа как мудрого и спокойного человека.

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