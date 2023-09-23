Фигуристу Роману Костомарову грозит новая ампутация

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийскому чемпиону в "Танцах на льду" фигуристу Роману Костомарову грозит новая ампутация. Врачи продолжают бороться за левую руку спортсмена. Об этом рассказала его жена Оксана Домнина в эфире НТВ.

Фото: Инстаграм Романа Костомарова

Она объяснила, что решение об ампутации по правой руке было принято сразу. Но за левую доктора продолжают борьбу до сих пор.

Фигуристу, по словам супруги, может потребоваться ещё одна операция на ладони.

Сам Костомаров при этом заявил о том, что собирается вернуться на лёд. Он примет участие в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха в декабре.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.