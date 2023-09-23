Певица Ани Лорак плакала из-за массовой критики в свой адрес

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак после возвращения из творческого отпуска стала жертвой массовой критики — ее требовали убрать с телеэкранов из-за якобы финансовой помощи ВСУ. Артистка призналась, что пережить непростой период ей помогла семья и поддержка зрителей.

Фото: prt scr youtube.com/Ани Лорак

"Очень сложно, потому что я тоже человек. Меня, конечно, ранит, когда это необоснованно. Ну что говорить. Помогает семья, моя дочь, моя мама, которая со мной. Опять же, все равно зрители, все равно поддержка. Доводила эта ситуация до слез, я не буду скрывать. Я живой человек и ревела от несправедливости, от отчаяния", — рассказала она в эфире программы "Центральное телевидение".

Сейчас она уже успокоилась, совладала с эмоциями и продолжает активно работать. Она выразила благодарность поклонникам за то, что они дают ей возможность радовать их своими выступлениями.

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