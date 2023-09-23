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Певица Катя Семенова назвала Вайкуле старой дурой из-за русофобских высказываний

1:09
Шоу-бизнес

Российская певица Катя Семенова призналась, что когда-то даже уважала латвийскую исполнительницу Лайму Вайкуле, однако в последнее время ее поведение оставляет желать лучшего.

Певица Катя Семенова назвала Вайкуле старой дурой из-за русофобских высказываний
Фото: prt scr youtube.com/Екатерина Семенова

"Да дура она старая, ну правда. Я с ней раньше не особо общалась, только здоровалась на мероприятиях. Хотя в прошлом ее-то как раз я очень уважала за то, что она такую себя сделала, за то, что смогла перебороть такую страшную болезнь (Вайкуле много лет лечилась от онкозаболевания — ред.). Я видела ее интервью, когда она по-честному сказала: да, у меня нет детей, но я никого не усыновила только потому, что поняла — могу не справиться. Признаться в этом публично — дело такое, сложное. Я подумала: ну какая же молодец! Адекватная. А сейчас вдруг…" — призналась Семенова в интервью "АиФ".

При этом она отметила, что климакс должен был уже пройти у Вайкуле, следовательно, ее поведение говорит лишь о старческой глупости.

Ранее Катя Семенова раскритиковала поведение признанного иноагентом Максима Галкина.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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