Собчак прокомментировала новость о второй беременности

Телеведущая Ксения Собчак уточнила, что она не беременна во второй раз, обратившись к недавним слухам о ее округлившемся животе. Она объяснила, что появление у нее живота было связано с тем, что летом она ела много спагетти.Собчак опровергла слухи о беременности в интервью Динаре Сатжан на шоу DS.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

Сатжан сначала поверил, что Собчак беременна, и спросил ее о сроке ее беременности. Однако Собчак прояснила ситуацию, поделившись своей фотографией с обычным, не округлившимся животом.

Ксения Собчак — мать своего сына Платона, которого она родила в ноябре 2016 года во время брака с актером Максимом Виторганом. Она рассказала, что решила отказаться от анестезии во время естественных родов в качестве эксперимента, несмотря на рекомендации по кесареву сечению. В настоящее время Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым, и у пары пока нет общих детей.

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Доказательства второй беременности Ксении Собчак