Блогер Айза выложила архивное видео с бывшим мужем и напугала подписчиков

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай обнародовала в своем блоге архивное видео с бывшим мужем Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Подписчики пришли в шок от общения некогда любящих друг друга людей.

Фото: Личный аккаунт Айзы в Instagram

На видеоролике двое знаменитостей, по всей видимости, отдыхают где-то в Таиланде. Сама Айза предстала в нетрезвом виде, в то время как ее бывший супруг трезв и бодр. Однако он не жалеет для любимой нецензурных слов.

"Когда-то это была легендарочка, а сейчас это называют газлайтинг и абьюз. Но нам было весело", — подписала она ролик.

В свою очередь подписчики признались, что такие отношения и непонятны. Неудивительно, что в итоге звезды разошлись.

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