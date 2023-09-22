Дочь Татьяны Арнтгольц живет с отцом из-за переходного возраста

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актеры Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе воспитывают дочь Машу. После развода девочка осталась жить с матерью, но, повзрослев, решила переехать к отцу. Иван рассказал, почему 13-летняя наследница пошла на такой шаг.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

"На самом деле в этом нет ничего драматичного. Наверное, есть история переходного возраста, когда сложный подростковый характер… Иногда удобно пожить у папы, иногда у мамы", — прокомментировал переезд дочери Иван в программе "Жизнь и судьба" на "России-1".

По его словам, он прекрасно общается с бывшей супругой. В своё время они постарались минимизировать стресс для дочери из-за случившегося развода. Иван уверен, что у них это получилось, так как дочь знает — они всегда рядом с ней.

Ранее актриса Алена Хмельницкая поделилась редкими кадрами со старшей дочерью.