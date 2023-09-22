Режиссер Эдуард Бояков заявил об уважении к уехавшей из РФ Чулпан Хаматовой

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков заявил об отсутствии в России культурных принципов. Свое мнение он выразил в беседе с "Царьградом".

Фото: Личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Instagram

"Сейчас мы ругаем Урганта, забывая о том, что он каждый день был в телевизоре. Мы поносим актрису Чулпан Хаматову, которая была на бесконечных встречах с главой государства", — сказал он.

Бояков напомнил, что эти самые встречи подготавливались чиновниками, занимающими свои посты и по сей день.

Также экс-худрук указал на хаос в творческой среде, спровоцированный отсутствием идеологии. Эдуард Бояков рассказал, что тех, кто уехал и больше не зарабатывает в России, он уважает больше.

"Даже Чулпан Хаматову я уважаю больше, чем настоящих предателей, людей, которые остались в нашей стране, которые не поддерживают СВО, но об этом не говорят публично", — сказал он.

В мае прошлого года Бояков утверждал, что не испытывает уважения к Чулпан Хаматовой из-за ее либеральных взглядов.

Ранее мы писали о том, что Чулпан Хаматова не понимает позицию Лии Ахеджаковой.

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