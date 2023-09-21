Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Командование ВСУ под Купянском потребовало отправить к ним на помощь офицеров НАТО
Учёные обнаружили, что наши предки использовали кости умерших в бытовых целях
Невролог Боголепова назвала причины развития болезни Альцгеймера
Как США поступят с Украиной: Афганистан 2.0 в кровавом варианте
Bentley выпустила детский велосипед-коляску за 71 тысячу рублей
Экстрасенсы братья Шепсы: "Настоящий приворот выглядит как убийство"
Собака Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после смерти актёра
Немецкий туроператор объявил о банкротстве из-за конфликта на Украине
Пользователи iPhone 15 Pro Max могут столкнуться с перегревом телефона

Виктория Боня за 1300 рублей будет показывать желающим результат своей пластической операции

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что звезда "Дома-2" Виктория Боня превратила свою пластическую операцию у голливудского хирурга в шоу. Тем временем, страсти вокруг Бони накаляются, хотя мы еще не видели ее лица после операции.

Виктория Боня за 1300 рублей будет показывать желающим результат своей пластической операции
Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Вике наскучили хейтеры, которые считают, что она навсегда изуродована после якобы неудачной операции. Сейчас звезда не показывает лицо, ходит в бейсболке и в огромных солнезащитных очках. Ее поклонники предложили создать закрытый аккаунт, в котором Боню смогли бы увидеть только ее верные фанаты. Виктории понравилось это предложение, и она придумала идею о создании платного профиля, где вход будет стоить символическую сумму в 1300 рублей.

Она написала: "Пойдете за 1300 рублей? Здесь не покажу! Слишком много хейтеров, не доставлю им такое удовольствие".

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.

Медики описали пять типичных черт алкоголика
Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Удар по МиГ-29 ВСУ назван дебютом российского БПЛА "Ланцет". Почему это лучший дрон ВС РФ?
Сто раз пожалела: актриса Дарья Мороз недовольна своей игрой на съемках сериала "Секс. До и после"
В боях в Нагорном Карабахе убили мэра города Мартуни
В боях в Нагорном Карабахе убили мэра города Мартуни
Последние материалы
Экстрасенсы братья Шепсы: "Настоящий приворот выглядит как убийство"
Собака Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после смерти актёра
Немецкий туроператор объявил о банкротстве из-за конфликта на Украине
Пользователи iPhone 15 Pro Max могут столкнуться с перегревом телефона
Личный вертолет погибшего Пригожина Robinson R44 выставлен на продажу
Во Франции из-за глобального потепления закрылся горнолыжный курорт
Оксана Самойлова рассказала, сколько платит своим детям за хорошие оценки в школе
Великобритания усложнила визовые правила для постсоветских стран
Телефонные аферисты добрались до генерал-майора КГБ Стерлигова и его 12,6 млн рублей
Обвиняемому во взяточничестве бывшему вице-губернатору Рязанской области продлили арест
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников