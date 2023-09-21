Super.ru пишет, что звезда "Дома-2" Виктория Боня превратила свою пластическую операцию у голливудского хирурга в шоу. Тем временем, страсти вокруг Бони накаляются, хотя мы еще не видели ее лица после операции.
Вике наскучили хейтеры, которые считают, что она навсегда изуродована после якобы неудачной операции. Сейчас звезда не показывает лицо, ходит в бейсболке и в огромных солнезащитных очках. Ее поклонники предложили создать закрытый аккаунт, в котором Боню смогли бы увидеть только ее верные фанаты. Виктории понравилось это предложение, и она придумала идею о создании платного профиля, где вход будет стоить символическую сумму в 1300 рублей.
Она написала: "Пойдете за 1300 рублей? Здесь не покажу! Слишком много хейтеров, не доставлю им такое удовольствие".
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