Виктория Боня за 1300 рублей будет показывать желающим результат своей пластической операции

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Super.ru пишет, что звезда "Дома-2" Виктория Боня превратила свою пластическую операцию у голливудского хирурга в шоу. Тем временем, страсти вокруг Бони накаляются, хотя мы еще не видели ее лица после операции.

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Вике наскучили хейтеры, которые считают, что она навсегда изуродована после якобы неудачной операции. Сейчас звезда не показывает лицо, ходит в бейсболке и в огромных солнезащитных очках. Ее поклонники предложили создать закрытый аккаунт, в котором Боню смогли бы увидеть только ее верные фанаты. Виктории понравилось это предложение, и она придумала идею о создании платного профиля, где вход будет стоить символическую сумму в 1300 рублей.

Она написала: "Пойдете за 1300 рублей? Здесь не покажу! Слишком много хейтеров, не доставлю им такое удовольствие".

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