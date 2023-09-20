Киркоров ответил Славе, заявившей о его проблемах с рукой после пластики у Тимура Хайдарова

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Super.ru пишет, что артист Филипп Киркоров отреагировал на обвинения певицы Славы и продемонстрировал свою левую руку. В ответном видео, которое он записал из автомобиля хирурга Тимура Хайдарова, певец обнажил свою левую руку и показал ее в своих соцсетях. В видео можно заметить мышечный рельеф руки поп-короля и его стильные часы, подаренные артистом и бизнесменом Эмином Агаларовым.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Киркоров отметил, что у него с рукой все в порядке. Он даже продемонстрировал боксерский удар левой рукой, чтобы подчеркнуть, что его рука полноценно функционирует.

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