Знакомые Юлии Захаровой объяснили её странное поведение на похоронах Гришечкина: сложные времена

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Москве в Театре на Юго-Западе прошла церемония прощания с Вячеславом Гришечкиным, который ушеёл из жизни 15 сентября. На мероприятие пришли его поклонники, друзья и коллеги, включая актрису Юлию Захарову, известную по роли Лены Полено в ситкоме "Счастливы вместе". Она также играла жену персонажа Гришечкина в спектакле "Любовнички". Однако на похороны актёра Захарова пришла в состоянии алкогольного опьянения.

На видео можно заметить, что Захарова сильно похудела и выглядит не очень хорошо. Как уточнили в окружении актрисы, в данный момент у неё сложные времена, связанные с болезнью матери, которая находится в больнице, а также уходом из жизни Гришечкина, с которым актриса дружила и сыграла вместе в спектакле.

"У Юли мама болеет, лежит в больнице, а Славу она сильно любила. Они играли в спектакле супругов и дружили. Его уход для неё стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да, Юлька сама по себе человек такой — многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять, — рассказали знакомые Захаровой в беседе с "КП".

Несмотря на то, что актриса некоторое время отсутствовала на экранах, она продолжала работать в театре, включая участие в спектакле "Любовнички" с ушедшим из жизни Гришечкиным.

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