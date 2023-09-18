Актер Филипп Бледный рассказал об особенностях персонажа в новых "Папиных дочках"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Филипп Бледный сыграл отца-одиночку в новом ситкоме "Папины дочки. Новые", который является продолжением нашумевшего сериала. Он рассказал, чем его персонаж отличается от героя Андрея Леонова.

Фото: prt scr youtube.com/START

"Мы совершенно разные. Его "папа" — нервный психолог, а мой — умный, рассудительный физик. Но в юности он был тоже неуравновешенным мальчишкой", — рассказал артист в интервью РИА "Новости".

При этом от своего родного отца в сыгранную роль он привнес бесконечную любовь к детям. Бледный отметил, что не понаслышке знает о важности мужской силы для ребенка.

"Если ты знаешь, что папа тебя защитит, ты ничего не боишься", — заключил Филипп.

Ранее стало известно, что актер Милош Бикович впервые станет отцом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.