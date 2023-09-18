Актер Филипп Бледный сыграл отца-одиночку в новом ситкоме "Папины дочки. Новые", который является продолжением нашумевшего сериала. Он рассказал, чем его персонаж отличается от героя Андрея Леонова.
"Мы совершенно разные. Его "папа" — нервный психолог, а мой — умный, рассудительный физик. Но в юности он был тоже неуравновешенным мальчишкой", — рассказал артист в интервью РИА "Новости".
При этом от своего родного отца в сыгранную роль он привнес бесконечную любовь к детям. Бледный отметил, что не понаслышке знает о важности мужской силы для ребенка.
"Если ты знаешь, что папа тебя защитит, ты ничего не боишься", — заключил Филипп.
Ранее стало известно, что актер Милош Бикович впервые станет отцом.
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