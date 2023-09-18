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Актёр Милош Бикович впервые станет отцом

1:02
Культура

Милош Бикович и его избранница Ивана Малич готовятся стать родителями, и актер поделился этой радостной новостью в социальных сетях, сообщает "Кино-Театр.РУ". Однако официальное объявление о беременности Иваны пришлось сделать под давлением журналистов. В своём сообщении Милош сказал:

Актёр Милош Бикович впервые станет отцом
Фото: openverse.org

"Мы счастливы, что вскоре станем родителями и очень ценим этот момент. Мы не планировали давать объявление так рано, но в последние дни папарацци начали преследовать нас, и нам пришлось раскрыть эту радостную новость раньше, чем мы планировали. Мы благодарим всех за ваши добрые слова и просим СМИ и журналистов уважать наше желание сохранить некоторую приватность. Когда и если мы будем готовы рассказать больше, мы обязательно с вами поделимся".

Судя по недавним фотографиям Иваны, беременность ещё не продвинулась на очень большой срок.

Ранее мы писали, что Милош покрасился в блондина ради съёмок в новом фильме. 

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Милош Бикович: про войну, смерть отца и русский паспорт // А поговорить?..
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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