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Милош Бикович стал блондином ради съемок в новом фильме

0:59
Шоу-бизнес

Актер Милош Бикович, получивший широкую известность благодаря своей роли в телесериале "Отель Элеон", произвел разительные изменения в своей внешности. Он рассказал об этой трансформации в своих аккаунтах в социальных сетях, поделившись фотографией.

Милош Бикович стал блондином ради съемок в новом фильме
Фото: Личный Инстаграмм-аккаунт Милоша Биковича

На опубликованных фотографиях звезда фильма "Рабыня" представил свой новый образ со светлыми волосами, который он принял для предстоящего проекта.

Бикович подписала фотографию словами: "Новая роль. Новый образ. Новый риск. Новое путешествие. Я делюсь, но пока ничего не могу сказать."

Поклонники актера прокомментировали, что светлый цвет волос ему очень идёт.

Стоит отметить, что Милош Бикович в настоящее время состоит в отношениях с Иваной Малич, которая родом из Черногории. Она имеет диплом юриста и в настоящее время практикует по своей профессии.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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