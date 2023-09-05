Актер Милош Бикович, получивший широкую известность благодаря своей роли в телесериале "Отель Элеон", произвел разительные изменения в своей внешности. Он рассказал об этой трансформации в своих аккаунтах в социальных сетях, поделившись фотографией.
На опубликованных фотографиях звезда фильма "Рабыня" представил свой новый образ со светлыми волосами, который он принял для предстоящего проекта.
Бикович подписала фотографию словами: "Новая роль. Новый образ. Новый риск. Новое путешествие. Я делюсь, но пока ничего не могу сказать."
Поклонники актера прокомментировали, что светлый цвет волос ему очень идёт.
Стоит отметить, что Милош Бикович в настоящее время состоит в отношениях с Иваной Малич, которая родом из Черногории. Она имеет диплом юриста и в настоящее время практикует по своей профессии.
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