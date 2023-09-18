Певец Александр Киреев рассказал о кризисе в браке спустя три года

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и музыкант Александр Киреев, ставший известным благодаря участию в проекте "Фабрика звезд", рассказал, что спустя три года после брака у них с супругой случился кризис. По его словам, им на время пришлось расстаться.

Фото: prt scr youtube.com/Александр Киреев (Фабрика звёзд-3)

"Спустя два-три года после свадьбы нас настиг тот самый кризис, с которым столкнулись многие пары. Мы расстались на какое-то время, на "подумать". Но затем приняли общее решение, что все-таки нужно попробовать воссоединиться, проговорить какие-то вещи и, ощущая, что у нас глубокие и большие чувства друг к другу, попробовать снова продолжать развивать наши отношения", — поделился певец в беседе со StarHit.

Александр Киреев и его жена, врач-косметолог Арина познакомились в начале 2000-х в Краснодаре. Вместе они занимаются воспитанием двоих детей — сына Лукьяна и дочери Стефании. По словам артиста, семья для него стоит на первом месте.

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