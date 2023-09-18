Режиссер Карен Шахназаров признался в тоске по Владимиру Меньшову

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Режиссер и генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в интервью Вячеславу Манучарову признался, что очень тоскует по скончавшемуся Владимиру Меньшову. В жизни их связывало дружеское общение.

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

"Мы постоянно с ним встречались. Думаю, что в последние годы жизни Владимира Валентиновича я был его самым близким другом. Каждую неделю мы обязательно ходили в ресторан, иногда и пару раз в неделю. Сидели. И говорили, говорили. Было невероятное удовольствие от его общества", — признался Шахназаров.

По его словам, Меньшов был великим и абсолютно необыкновенным человеком, которого очень не хватает.

Шахназаров с грустью отметил, что все те, с кем он мог посидеть и поболтать, уже ушли.

Ранее стало известно о смерти поэта-песенника Николая Добронравова, ему было 94 года.

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