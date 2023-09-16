Умер муж композитора Александры Пахмутовой - поэт-песенник Николай Добронравов.
Знаменитый автор многих любимых песен до последнего боролся с тяжёлым недугом, сообщают СМИ.
Лауреат Государственной премии СССР ушёл из жизни на 95-м году жизни "после тяжёлой и продолжительной болезни", пишет пресса.
Николай Николаевич Добронравов был легендарным советским и российским поэтом-песенником. Вместе со своей супругой — композитором Пахмутовой в 2006 году они отметили полувековой юбилей совместной жизни.
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