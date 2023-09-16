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Умер муж Пахмутовой — поэт-песенник Добронравов: до последнего боролся с тяжёлой болезнью

0:37
Россия

Умер муж композитора Александры Пахмутовой - поэт-песенник Николай Добронравов.

Умер муж Пахмутовой — поэт-песенник Добронравов: до последнего боролся с тяжёлой болезнью
Фото: Википедия

Знаменитый автор многих любимых песен до последнего боролся с тяжёлым недугом, сообщают СМИ.

Лауреат Государственной премии СССР ушёл из жизни на 95-м году жизни "после тяжёлой и продолжительной болезни", пишет пресса.

Николай Николаевич Добронравов был легендарным советским и российским поэтом-песенником. Вместе со своей супругой — композитором Пахмутовой в 2006 году они отметили полувековой юбилей совместной жизни.

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Наедине со всеми - Александра Пахмутова и Николай Добронравов (эфир от 7 июля 2016)
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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