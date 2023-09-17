Близкие рассказали о реакции Александры Пахмутовой на смерть Добронравова

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Александра Пахмутова стойко перенесла известие о смерти любимого супруга и соавтора Николая Добронравова.

Фото: Скриншот с видео, YouTube

Говорить ей об этом близкие боялись до последнего, так как в её возрасте любая эмоция может привести к печальному результату. Сегодня трагические новости всё же сообщили, пишет "МК".

В окружении Пахмутовой рассказали изданию, что "скорая помощь", которую на всякий случай вызывали, не понадобилась.

Александра Николаевна, конечно, погрузилась в скорбь. Но, к такому исходу она себя, судя по всему, морально уже давно подготовила, она понимала, что чудес в этом возрасте не бывает, отметил собеседник издания.

Ранее певец Юлиан рассказал о "страшном ударе" для 93-летней Пахмутовой после смерти мужа.

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