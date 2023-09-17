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Парень из Казани Ранэль Богданов не прошёл первый этап шоу "Голос. Уже не дети"

1:39
Шоу-бизнес

На шоу "Голос. Уже не дети" выступил 18-летний Ранэль Богданов из Казани с желанием поднять настроение зрителям Первого канала. Однако его выход ограничилось этой целью, так как жюри не пустило его дальше.

Парень из Казани Ранэль Богданов не прошёл первый этап шоу "Голос. Уже не дети"
Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

В передаче "Голос. Уже не дети" участвуют дети, которые ранее выступали в детском "Голосе" и теперь выросли. Ранэль попытался завоевать звание лучшего юного певца девять лет назад во втором сезоне. Тогда он впечатлил жюри исполнением песни Димы Билана "Я ночной хулиган" и вступил в команду Пелагеи. Сейчас Ранэль учится в университете.

На Первый канал он вернулся с песней "Ягода малинка", хитом, созданным другим уроженцем Казани — Хабибом. Однако во время выступления ни один из судей не повернулся к молодому человеку, что означает, что он не прошёл отбор. У жюри возникли вопросы к выбору песни.

"Почему вы пришли второй раз и превратили своё выступление в аттракцион? Вы могли бы прийти снова с "Ночным хулиганом", это тоже довольно аттракционное выступление, как и "Ягода малинка", — прокомментировал Билан.

Участник ответил, что пришёл, чтобы подарить зрителям радость и насладиться своим выступлением.

Полина Гагарина посоветовала ему больше не исполнять "Ягоду малинку", а Пелагея отметила, что в этой песне "негде проявить харизму".

"Это был уникальный шанс, и ты пришел и спел просто частушки", — подчеркнул Билан.

Ранэль поделился, что не расстроился из-за решения жюри.

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Ранэль Богданов - Ягода малинка | Голос. Уже не Дети
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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