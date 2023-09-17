Парень из Казани Ранэль Богданов не прошёл первый этап шоу "Голос. Уже не дети"

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На шоу "Голос. Уже не дети" выступил 18-летний Ранэль Богданов из Казани с желанием поднять настроение зрителям Первого канала. Однако его выход ограничилось этой целью, так как жюри не пустило его дальше.

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

В передаче "Голос. Уже не дети" участвуют дети, которые ранее выступали в детском "Голосе" и теперь выросли. Ранэль попытался завоевать звание лучшего юного певца девять лет назад во втором сезоне. Тогда он впечатлил жюри исполнением песни Димы Билана "Я ночной хулиган" и вступил в команду Пелагеи. Сейчас Ранэль учится в университете.

На Первый канал он вернулся с песней "Ягода малинка", хитом, созданным другим уроженцем Казани — Хабибом. Однако во время выступления ни один из судей не повернулся к молодому человеку, что означает, что он не прошёл отбор. У жюри возникли вопросы к выбору песни.

"Почему вы пришли второй раз и превратили своё выступление в аттракцион? Вы могли бы прийти снова с "Ночным хулиганом", это тоже довольно аттракционное выступление, как и "Ягода малинка", — прокомментировал Билан.

Участник ответил, что пришёл, чтобы подарить зрителям радость и насладиться своим выступлением.

Полина Гагарина посоветовала ему больше не исполнять "Ягоду малинку", а Пелагея отметила, что в этой песне "негде проявить харизму".

"Это был уникальный шанс, и ты пришел и спел просто частушки", — подчеркнул Билан.

Ранэль поделился, что не расстроился из-за решения жюри.

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Ранэль Богданов - Ягода малинка | Голос. Уже не Дети