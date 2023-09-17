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Участница "Голос. Уже не дети" Олеся Казаченко развернула все кресла

1:33
Шоу-бизнес

Певица Олеся Казаченко из Ногинска приняла участие в шоу "Голос. Уже не дети" и выступила с песней "Стена" Ларисы Долиной в эфире, который состоялся 15 сентября. Её выход вызвал восторг как у зрителей, так и у наставников проекта, как сообщает innoginsk. ru.

Участница "Голос. Уже не дети" Олеся Казаченко развернула все кресла
Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид — все судьи развернулись к юной исполнительнице и выразили желание пригласить её в свои команды. В финальном этапе шоу Олеся стала единственной участницей, которая смогла повернуть всё четыре кресла наставников. Таким образом, мечта Казаченко сбылась, и она смогла присоединиться к команде Гагариной, которая технически ближе к ней как артист и певица.

"Для меня на этом проекте главное — выступить достойно. Я уже очень горжусь тем, что смогла повернуть все четыре кресла и не подвела моего наставника Василия Михайловича (Баста — Прим. ред.)", — поделилась юная певица.

Выбор песни "Стена" был предложен мамой Олесе. По словам Казаченко, эта композиция имеет для неё особое значение по нескольким причинам. Во-первых, песня символизирует четыре кресла на шоу. Во-вторых, она видела в исполнении сложной вокальной песни преодоление своего волнения. Кроме того, девушка очень уважает Ларису Долину, которая исполняла эту композицию, и хотела бы учиться у неё.

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Олеся Казаченко - Стена | Голос. Уже не Дети
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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