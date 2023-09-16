Актёр Евгений Князев высказался о смерти дочери Михаила Ульянова: "Она не болела"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу внезапной утраты дочери своего коллеги, народного артиста СССР Михаила Ульянова, Елены.

Фото: ВКонтакте

"О Господи, Лена умерла. Вроде она не болела. Лена была скромным человеком. Для меня само событие, что она умерла, удивительно. Это очень тяжело, я поражён", — приводит "Абзац" слова народного артиста РФ.

Он подчеркнул, что, хотя не являлся близким другом Ульяновой, но был лично знаком с ней.

Тело 63-летней художницы Елены Ульяновой было найдено консьержкой в её квартире на Малой Бронной улице. Причина смерти пока неизвестна, однако исключается версия криминальных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что перед своей смертью Ульянова передала личные вещи своего отца в Театр имени Вахтангова.

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