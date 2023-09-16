Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу внезапной утраты дочери своего коллеги, народного артиста СССР Михаила Ульянова, Елены.
"О Господи, Лена умерла. Вроде она не болела. Лена была скромным человеком. Для меня само событие, что она умерла, удивительно. Это очень тяжело, я поражён", — приводит "Абзац" слова народного артиста РФ.
Он подчеркнул, что, хотя не являлся близким другом Ульяновой, но был лично знаком с ней.
Тело 63-летней художницы Елены Ульяновой было найдено консьержкой в её квартире на Малой Бронной улице. Причина смерти пока неизвестна, однако исключается версия криминальных обстоятельств.
Ранее сообщалось, что перед своей смертью Ульянова передала личные вещи своего отца в Театр имени Вахтангова.
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