Актёр Александр Петров женился на девушке, которую встретил на улице

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Российский актёр театра и кино Александр Петров женился на девушке, с которой случайно познакомился на улице. Об этом он сам написал в соцсетях.

Фото: Скриншот из видео YouTube

По словам, артиста, невесте 22 года, её зовут Виктория. Пара зарегистрировала брак 10 сентября.

"Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда ОНА — понимаешь в секунду", — объяснил Петров.

Он также добавил, что его жена — лучшее что с ним было и будет, назвав её "мечтой" и "чудом", в которые нужно верить.

Избранница артиста не из актёрской среды, к публичности не привыкла. По иронии судьбы, "полицейский с Рублевки" расписался в ЗАГСе в Барвихе", отмечается в сообщении.

Александру Петрову 34 года, он является двукратным лауреатом премии "Золотой орёл" за "Лучшую мужскую роль в кино" и "Лучшую мужскую роль на телевидении".

Ранее сообщалось, что актёр из сериала "Леди Бомж" Александр Кузьменко умер на Украине.

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