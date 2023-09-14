Умер актёр из сериала "Леди Бомж" Александр Кузьменко

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Национальные СМИ сообщили о смерти известного советского и украинского актёра Александра Кузьменко на 76-м году жизни. Он дебютировал в кино в 1981 году в драме "Пусть он выступит", экранизации "Кражи" Джека Лондона с Глебом Стриженовым.

Фото: brooklyn-church.org

Кузьменко затем сыграл Мочкоша в "Легенде о бессмертии", председателя ГубЧК из "На крутизне". Он запомнился по ролям в российском сериале "Леди Бомж", легендарном мини-сериале 1980 года "Овод" и других.

Актёр окончил драматическую студию при театре имени Ивана Франко. В 1980-х годах работал в Львовском ТЮЗе, после служил в Украинском драматическом театре.

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