Даня Милохин приезжал в Москву, чтобы встретиться с девушкой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Причинами возвращения тиктокера Дани Милохина в Москву были заработок на рекламе и встреча с загадочной незнакомкой. Об этом написал сам блогер в своих соцсетях.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Дани Милохина

Тиктокер рассказала, что билеты туда и обратно он купил не сам — его спонсировали рекламодатели.

Милохин признался, что главное, для чего он приезжал в Москву, — это планы встретиться с девушкой, при этом имя таинственной незнакомки тиктокер так и не назвал, как не стал говорить о том, как прошло его свидание.

На днях Милохин прилетел в Москву, опубликовав видео с танцем на Красной площади. Однако после призыва главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной призвать не имеющего отсрочки блогера в армию последний опять улетел в Дубай.

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