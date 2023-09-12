Покинувшей РФ Чулпан Хаматовой не удалось стать звездой Нового Рижского театра. Артистка решила внезапно взять микрофон и заменила российскую звезду Юлию Чичерину на сцене, пишет kp.ru.
В Риге состоялся концерт группы "Би-2". Большим сюрпризом стало появление на сцене Хаматовой. Актриса вместе с Шурой из "Би-2" исполнила песню "Мой рок-н-ролл". Ранее Чичерина была партнершёй артиста в этом дуэте.
Напомним, что группе "Би-2", чьи солисты имеют гражданство Израиля и Австралии, запрещён въезд в Россию. С 6 мая 2023 года Минюст России включил Егора Бортника*, известного как Лев Би-2, в реестр иноагентов. Музыкант выступал против специальной военной операции на Украине и выражал негативное отношение к России и её жителям.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 26.05.2023.
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