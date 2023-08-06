Покинувшая РФ артистка Чулпан Хаматова зарабатывает в Европе чтением стихов

1:47 Your browser does not support the audio element. Культура

47-летняя Чулпан Хаматова 1,5 года назад переехала на ПМЖ в Латвию. За это время популярность артистки упала и, соответственно, заработок. Сейчас с оплачиваемой работой у Хаматовой проблемы, пишет KP.RU.

Фото: eg.ru

В Латвии нет кино и сериалов с бюджетом, к которому привыкла артистка. Пока она успела сняться в сомнительной английской комедии "На Запад!" ("Go West!") латышского режиссёра Александра Хана. Хаматова играет главную женскую роль. Также артистка занята в новом фильме Кирилла Серебрянникова. Она работает с агентом в США и Европе с надеждой найти проекты с хорошим бюджетом, однако их нет.

Хаматова вынуждена зарабатывать гастролями по малым залам европейских городов, где есть население, говорящее на русском. Данные поездки являются главным источником дохода артистки. Хаматова придумала представление, не требующее больших вложений: она просто читает стихи. Оно называется "Сны о рояле". Хаматова читает Мандельштама, Пастернака, Окуджаву, Цветаеву и другие произведения под аккомпанемент латвийского пианиста Андреаса Осокина.

Запланированы гастроли по Германии (цены от 29 до 109 евро). Залы заполняются не более чем на 400-500 человек.

В России Хаматова имела хороший заработок: получала за выход в спектакле от 130 до 260 тыс. рублей. Их количество было несколько раз в неделю. Сейчас за полгода у артистки спектаклей столько, сколько раньше бывало за месяц.

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