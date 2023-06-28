"Сразу огребу" — Чулпан Хаматова высказалась о возможности вернуться в Россию

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса Чулпан Хаматова рассказала, почему пока не может вернуться в Россию.

Напомним, после начала СВО Чулпан Хаматова осудила это решение российской власти и уехала в знак протеста в Латвию. В настоящее время актриса продолжает свою карьеру за границей, однако не теряет надежды вернуться на родину. Об этом сообщает StarHit.

По словам артистки, она внимательно наблюдает за тем, что происходит в России, а также поддерживает контакты с близкими людьми, которые здесь остались. Также Хаматова отметила, что она сейчас может вернуться в Россию, но не без последствий.

"Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что я огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: "Я была не права". Но не хочу этого. Вернусь ли я? Я не знаю, боюсь думать об этом", — поделилась актриса.

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