Стас Пьеха признался, что благодаря отказу от алкоголя перестал думать, что умрёт

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха признался, что осознанно отказался от употребления спиртного, потому что совмещал его с запрещёнными веществами, из-за чего ему казалось, что в одно прекрасное утро он может умереть, настолько плохим было его состояние.

Фото: prt scr youtube.com/Яна Чурикова

Артист подчеркнул, что качество его жизни после отказа от спиртного в разы улучшилось.

"В первую очередь, благодаря трезвому образу жизни я перестал, просыпаясь, думать, что умру. Потому что когда ты употребил наркотики и выпил алкоголь в большом количестве, — а так бывало часто — с утра высокое давление, колотится сердце, судороги и прочее. Сегодня я спокойно просыпаюсь по утрам", — сказал Пьеха, которого цитирует Газета.Ru.

Певец добавил, что когда он перестал пить, друзья-алкоголики пропали из его жизни. Теперь он предпочитает общаться с теми, кто не пьёт совсем или выпивает очень мало и нечасто.

Ранее Стас Пьеха уже признавался в интервью, что в прошлом был зависим от наркотиков, что стало причиной инфаркта. Также из-за своих пагубных пристрастий артисту пришлось пережить две комы. Однако это осталось в прошлом, сейчас образ жизни артиста сильно изменился в лучшую сторону, в нём появился спорт — бокс.

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Стас Пьеха — сын, личная жизнь, шоу «Маска», психологические проблемы