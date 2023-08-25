Фигура Ксении Бородиной преобразилась после отказа от алкоголя и сладкого

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многие звезды в последнее время полностью отказываются от употребления алкогольных напитков в пользу здоровья и красоты фигуры. Не стала исключением и телеведущая Ксения Бородина.

Фото: Личный аккаунт Ксении Бородиной в Instagram

В своих соцсетях отдыхающая в Турции звезда признается, что во время отпуска активно занимается спортом и следит за своим питанием. Так, из своего рациона она исключила мучное и сладкое, к тому же она не употребляет алкоголь.

Благодаря тому, что она пристально следит за своей фигурой, Бородина выглядит отлично. На постоянной основе она демонстрирует свое тело в спортивных костюмах и бикини.

Недавно блогер Ида Галич также призналась, что на 40 дней отказалась от алкоголя, так как у нее начинает зажор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.