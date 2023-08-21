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Блогер Ида Галич отказалась от спиртного на 40 дней

1:10
Шоу-бизнес

Своим заявлением об отказе от алкогольных напитков Ида Галич породила слухи о сложных отношениях с горячительным. Однако она опровергла домыслы и пояснила, что лишь планирует скинуть лишние килограммы. Каждый раз, когда она выпьет, ее тянет вкусно покушать.

Блогер Ида Галич отказалась от спиртного на 40 дней
Фото: prt scr youtube.com/Galich Ida

"Спокойно! Никаких проблем с алкоголем у меня нет. К сожалению, если я пью, то очень сильно потом ем. Люди уходят в запой, а я в зажор, но ничего не могу поделать с желанием сожрать все, что есть дома и в ближайшей доставке", — призналась ведущая.

По ее словам, она долго проходит в себя, а тут уже снова пятница, и все начинается по новой. Поэтому она приняла решение изучить свой организм без употребления алкогольных напитков. Спустя две недели ей стало значительно лучше, хотя совсем от спиртного она отказываться не собирается.

Поклонники порадовались за артистку и пожелали ей успехов на этом поприще. По их словам, без алкоголя открывается новый дивный мир.

Ранее блогерша Ида Галич раскрыла секреты своей диеты.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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