Российская исполнительница Маша Распутина рассказала, что они с мужем не спят на одной кровати. Подробностями личной жизни она поделилась в программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
"У него — своя кровать, у меня — своя. Он спит выше меня, на другом этаже. Так было всегда. Я не могу, мне мешают все, я очень чувствительная натура", — отметила артистка.
При этом она отметила, что разлюбила шелковое постельное белье — теперь она предпочитает смесь шелка с хлопком или бамбуковое белье.
У Распутиной огромных размеров кровать, постельное белье для которой приходится шить на заказ.
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