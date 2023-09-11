Певица Маша Распутина отказывается спать с мужем в одной кровати

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская исполнительница Маша Распутина рассказала, что они с мужем не спят на одной кровати. Подробностями личной жизни она поделилась в программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

"У него — своя кровать, у меня — своя. Он спит выше меня, на другом этаже. Так было всегда. Я не могу, мне мешают все, я очень чувствительная натура", — отметила артистка.

При этом она отметила, что разлюбила шелковое постельное белье — теперь она предпочитает смесь шелка с хлопком или бамбуковое белье.

У Распутиной огромных размеров кровать, постельное белье для которой приходится шить на заказ.

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