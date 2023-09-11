Певица Женя Малахова страдает из-за неправильного прикуса

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова рассказала, что во сне у нее громко скрипят зубы. В свое время родители отправляли ее на обследование, так как думали, что у нее паразиты. Об этом пишет The Voice.

Фото: prt scr youtube.com/

"Меня всё детство смотрели на паразитов, но оказалось, что это прикус. Я до сих пор очень скреплю зубами. Говорят, что это очень-очень страшно. Ощущение, что я как будто челюсть сломаю", — разоткровенничалась Малахова.

Несмотря на неприятную привычку, Женя Малахова счастлива в браке. Вместе с супругом, бизнесменом Андреем Тарасовым они воспитывают 1,5-летнего сына Федора.

Ранее названная мать Лады Дэнс рассказала о вещем сне накануне аварии.

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