Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова рассказала, что во сне у нее громко скрипят зубы. В свое время родители отправляли ее на обследование, так как думали, что у нее паразиты. Об этом пишет The Voice.
"Меня всё детство смотрели на паразитов, но оказалось, что это прикус. Я до сих пор очень скреплю зубами. Говорят, что это очень-очень страшно. Ощущение, что я как будто челюсть сломаю", — разоткровенничалась Малахова.
Несмотря на неприятную привычку, Женя Малахова счастлива в браке. Вместе с супругом, бизнесменом Андреем Тарасовым они воспитывают 1,5-летнего сына Федора.
Ранее названная мать Лады Дэнс рассказала о вещем сне накануне аварии.
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