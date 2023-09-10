Певец Юрий Шатунов в этом году мог отпраздновать свое 50-летие. Однако в 2022 артист скоропостижно скончался из-за обширного инфаркта. Экс-солистка группы "Ласковый май" Наталья Грозовская в интервью порталу "Вокруг-ТВ" рассказала, что причиной скорого ухода Шатунова из жизни стало перенапряжение из-за большого количества гастролей.
Певица обвинила концертного директора Аркадия Кудряшова в том, что он возил Шатунова по гастролям "нон-стоп". По ее словам, это огромный труд и напряжение, которое не выдержало сердце артиста.
"Это он Юру возил по гастролям нон-стопом и этим довел его, ведь гастроли — это тяжелый труд!" — заявила экс-солистка.
Наталья также отметила, что ей не дали прийти на открытие памятника и возложить цветы на могилу бывшего коллеги. По словам знаменитости, в этом также виноват Кудряшов, который продолжает наживаться на имени Шатунова даже после его смерти.
Напомним, что 6 сентября на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника Юрию Шатунову. На мероприятие приехали дети артиста, которых он при жизни старался скрывать.
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