Повзрослевшие дети Юрия Шатунова впервые появились на публике

Юрий Шатунов был известным российским певцом, который ушел из жизни более года назад от обширного инфаркта. В честь его 50-летия, которое пришлось на 6 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве был установлен двухметровый памятник.

Фото: Личный аккаунт Юрия Шатунова в Instagram

Super.ru пишет, что на церемонии открытия памятника присутствовали многочисленные поклонники Шатунова, а также его супруга и его дети, которые уже повзрослели. Родные артиста прибыли из Германии и возложили цветы на монумент. Корреспондентам Super удалось запечатлеть первое появление наследников исполнителя в публичном месте.

Стоит отметить, что при жизни Юрий Шатунов тщательно берег свою семью от посторонних глаз и не показывал их общественности. В интернете можно найти только некоторые архивные снимки звезды "Ласкового мая" с его родными, где его сын и дочь были еще совсем маленькими. Сегодня Дэннису 17 лет, а Эстелле — 10 лет.

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