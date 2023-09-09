После летних отпусков активность российского шоу-бизнеса вернулась в прежнее русло, а бегство части артистов из страны только увеличило гонорары оставшихся.
Такое заявление сделал продюсер Илья Саглиани в интервью изданию "КП". Он добавил, что сейчас основной доход звёзды получают на корпоративах.
"Тройка самых востребованных на данных мероприятиях звезд — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков. Гонорар самых востребованных музыкантов от семи до 10 миллионов рублей за выступление на частном мероприятии", — рассказал он.
Примерно такую же сумму за 45-минутный или часовой концерт получают Гарик Сукачёв и Сергей Шнуров. По словам продюсера, заказчики также ценят звезду советской эстрады Юрия Антонова, но певец редко соглашается выступать на корпоративе.
Ранее политолог заверил, что сбежавшие за границу российские артисты, в том числе Алла Пугачёва и Борис Гребенщиков, будут прощены на родине, как это когда-то сделали в Соединённых Штатах.
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