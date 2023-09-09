Продюсер Саглиани: Лепс и Киркоров получают около 10 миллионов рублей за час

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После летних отпусков активность российского шоу-бизнеса вернулась в прежнее русло, а бегство части артистов из страны только увеличило гонорары оставшихся.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Такое заявление сделал продюсер Илья Саглиани в интервью изданию "КП". Он добавил, что сейчас основной доход звёзды получают на корпоративах.

"Тройка самых востребованных на данных мероприятиях звезд — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков. Гонорар самых востребованных музыкантов от семи до 10 миллионов рублей за выступление на частном мероприятии", — рассказал он.

Примерно такую же сумму за 45-минутный или часовой концерт получают Гарик Сукачёв и Сергей Шнуров. По словам продюсера, заказчики также ценят звезду советской эстрады Юрия Антонова, но певец редко соглашается выступать на корпоративе.

Ранее политолог заверил, что сбежавшие за границу российские артисты, в том числе Алла Пугачёва и Борис Гребенщиков, будут прощены на родине, как это когда-то сделали в Соединённых Штатах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Гонорары поднялись!" Киркоров и Лепс станут богаче из-за санкций