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Продюсер Саглиани: Лепс и Киркоров получают около 10 миллионов рублей за час

1:09
Шоу-бизнес

После летних отпусков активность российского шоу-бизнеса вернулась в прежнее русло, а бегство части артистов из страны только увеличило гонорары оставшихся.

Продюсер Саглиани: Лепс и Киркоров получают около 10 миллионов рублей за час
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Такое заявление сделал продюсер Илья Саглиани в интервью изданию "КП". Он добавил, что сейчас основной доход звёзды получают на корпоративах.

"Тройка самых востребованных на данных мероприятиях звезд — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков. Гонорар самых востребованных музыкантов от семи до 10 миллионов рублей за выступление на частном мероприятии", — рассказал он.

Примерно такую же сумму за 45-минутный или часовой концерт получают Гарик Сукачёв и Сергей Шнуров. По словам продюсера, заказчики также ценят звезду советской эстрады Юрия Антонова, но певец редко соглашается выступать на корпоративе.

Ранее политолог заверил, что сбежавшие за границу российские артисты, в том числе Алла Пугачёва и Борис Гребенщиков, будут прощены на родине, как это когда-то сделали в Соединённых Штатах.

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"Гонорары поднялись!" Киркоров и Лепс станут богаче из-за санкций
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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