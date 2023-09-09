Политолог Вайнер: в РФ простят Пугачёву и Гребенщикова по примеру США

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская эстрада непременно станет более патриотичной и будет учитывать интересы родной страны, заявил политолог, американист Грег Вайнер.

Фото: Openverse

Именно такой путь прошли США, напомнил он, когда многие представители американского шоу-бизнеса осуждали в 1975 году война во Вьетнаме, но после американская эстрада стала гордиться и воспевать родную страну.

"Российская Федерация и её звездный сектор сейчас проходят похожий болезненный процесс", — пояснил Вайнер в интервью "Украина.Ру".

Сбежавшие российские селебрити будут амнистированы, уверен он, это понадобится для примирения общества.

"Для нашей культуры, как мне кажется, важны такие творческие величины, как скала российского рок-н-рола Борис Гребенщиков, звезда советской и современной эстрады Алла Пугачёва", — резюмировал политолог.

Ранее американский финансовый эксперт заявил, что российский президент "увёл" у Запада многих бывших партнёров.

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