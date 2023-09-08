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Певица Миа Бойка раздает советы по вокалу Инстасамке

1:20
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что 26-летняя певица Миа Бойка высказала свое мнение о пении другой интернет-звезды — Инстасамки, согласившись с критиками, которые считают ее посредственной вокалисткой. Она подчеркнула, что молодым исполнителям необходимо уважительно относиться к своей профессии и зрителям, заниматься вокалом и развивать свои вокальные данные. Миа сама занимается вокалом и регулярно тренирует навык пения, несмотря на скептическое отношение некоторых людей. Блогер смогла впечатлить музыкантов и ведущего YouTube-шоу МУЗLOFT актера Стаса Ярушина. В ответ на предложение исполнить композицию Инстасамки, Бойка иронично отметила, что хотела бы услышать, как эта песня звучит, если исполнять ее в нотах.

Певица Миа Бойка раздает советы по вокалу Инстасамке
Фото: Личный аккаунт Мии Бойки в Instagram

Миа Бойка также призналась, что часто слушает композиции Инстасамки, если есть настроение. Однако она сама подвергается критике со стороны коллег, например, певицы Ларисы Долиной. Несмотря на это, Миа Бойка не дает себя обидеть и может дать хлесткий ответ мэтрам российской поп-сцены. Она говорит, что время меняется, и для кого-то она уже является авторитетом, как блогеры Егор Шип и Даня Милохин.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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