Певица Ольга Серябкина предстала в роли автоинспектора

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина появилась на публике в форме сотрудника ГИБДД. Фото она опубликовала в своем блоге.

Фото: личный аккаунт Ольги Серябкиной в Инстаграм

Артистка не стала раскрывать, для чего так нарядилась. Она сфотографирована на дороге в профессиональной форме автоинспекторов. Поклонники предположили, что в новом образе Серябкина предстанет в новом клипе.

В конце 2020 года певица Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию, который работал вместе с ней в лейбле MALFA. В ноябре 2021 года супруги стали родителями, на свет появился их сын Лука.

Ранее звезда фильма "Праздники" Анастасия Калашникова призналась, что у нее родился сын. На съемках ей приходилось прятать живот.

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