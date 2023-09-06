Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина появилась на публике в форме сотрудника ГИБДД. Фото она опубликовала в своем блоге.
Артистка не стала раскрывать, для чего так нарядилась. Она сфотографирована на дороге в профессиональной форме автоинспекторов. Поклонники предположили, что в новом образе Серябкина предстанет в новом клипе.
В конце 2020 года певица Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию, который работал вместе с ней в лейбле MALFA. В ноябре 2021 года супруги стали родителями, на свет появился их сын Лука.
Ранее звезда фильма "Праздники" Анастасия Калашникова призналась, что у нее родился сын. На съемках ей приходилось прятать живот.
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