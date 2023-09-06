Актриса Анастасия Калашникова появилась на премьере фильма "Праздники", во время съемок которого уже была беременной. По ее словам, живот скрывали как могли.
Во время светского мероприятия, на котором представили киноленту, Калашникова пообщалась с журналистами "КП" и рассказала о своем сыне.
"Я родила огромного сына весом почти 4600 кг! Богатырь! В роддоме все удивлялись, как мне удалось его выносить. Живот у меня был немаленький, но не сказать, что огромный. Каким-то образом он там очень компактно поместился", — поделилась артистка.
На премьере она появилась одна, без своего супруга Егора Погорелова. Артистка призналась, что роль матери для нее новая, но интересная.
"Пока что мне все нравится. Я даже высыпаюсь и постепенно прихожу в себя. Муж, конечно, помогает, когда не на работе", — рассказала она.
На премьере фильма "Праздники" также появился актер Виталий Хаев, представив свою новую молодую возлюбленную.
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