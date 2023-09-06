Актриса Анастасия Калашникова рассекретила пол ребенка спустя месяц после рождения

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Калашникова появилась на премьере фильма "Праздники", во время съемок которого уже была беременной. По ее словам, живот скрывали как могли.

Фото: личный аккаунт Анастасии Калашниковой в Инстаграм

Во время светского мероприятия, на котором представили киноленту, Калашникова пообщалась с журналистами "КП" и рассказала о своем сыне.

"Я родила огромного сына весом почти 4600 кг! Богатырь! В роддоме все удивлялись, как мне удалось его выносить. Живот у меня был немаленький, но не сказать, что огромный. Каким-то образом он там очень компактно поместился", — поделилась артистка.

На премьере она появилась одна, без своего супруга Егора Погорелова. Артистка призналась, что роль матери для нее новая, но интересная.

"Пока что мне все нравится. Я даже высыпаюсь и постепенно прихожу в себя. Муж, конечно, помогает, когда не на работе", — рассказала она.

На премьере фильма "Праздники" также появился актер Виталий Хаев, представив свою новую молодую возлюбленную.

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