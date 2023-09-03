Журналистка Ксения Собчак попросила россиян не шутить про третье сентября

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась мнением по поводу шуток 3 сентября.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась по поводу шуток про 3 сентября в своем Telegram-канале. Она считает, что использование слов из известной песни Михаила Шуфутинского перестало быть смешным.

"Если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь", — написала она, пояснив, что ей надоели одинаковые шутки каждый год.

Ранее мы писали об опубликованном райдере Михаила Шуфутинского, в котором обязательным пунктом является чистый туалет, который закрывается на замок.

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