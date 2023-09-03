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Дочь страдающей болезнью Альцгеймера Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери

1:18
Шоу-бизнес

Актриса Маргарита Терехова, известная по ролям в кинокартинах "Монолог", "Собака на сене", "Д'Артаньян и три мушкетера", получила награду имени Павла Луспекаев "Госпожа удача" на кинофестивале в Анапе. Однако получить статуэтку приехала ее дочь Анна.

Дочь страдающей болезнью Альцгеймера Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери
Фото: korenovsk-rc.ru

Маргарита Терехова уже несколько лет страдает от болезни Альцгеймера, сейчас она почти не встает с кровати и не разговаривает. Анна поблагодарила всех присутствующих за любовь к матери.

"Мама совершенно необыкновенный человек, она чудо, настоящее чудо. Столько лет уже длится эта болезнь, а она живёт и радует, прежде всего вас, зрителей, и актёров, своих коллег, и, конечно же, нас, детей. Несмотря на то, что мама почти все время лежит и уже почти не говорит, когда я с ней разговариваю, читаю ей стихи, напоминаю какие-то имена или что-то рассказываю о себе, о нас, нашей семье и о том, что вообще происходит, я вижу, что она смотрит и понимает", — приводит слова наследницы Тереховой MK. RU.

Также она призналась, что раньше маму не сильно баловали наградами, но она обязательно расскажет ей о полученной статуэтке.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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