Актриса Кристина Асмус в этом году совмещала съемки и сборы единственной дочери в школу. По ее словам, между дублями она выбирала гольфы, а по видеосвязи пыталась рассмотреть цвет рюкзака и найти нужные заколки.
После съемок Асмус приехала домой, чтобы завершить необходимые приготовления к новому учебному году и выбрать красивый букет. В своем личном блоге она отметила, что рада началу школьной линейки в 11 утра.
"Но мы все успели и даже приехали раньше. Хвала помпезной школе за линейку в 11.00", — написала Кристина.
Внимание поклонников привлек рюкзак Анастасии (дочь Кристины Асмус от Гарика Харламова). Он был от бренда Armani.
Ранее актриса перенесла ротавирус и похвасталась своей фигурой после болезни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская шахматистка Александра Горячкина сочла странным тот факт, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва живёт с тренером.