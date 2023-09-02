Кристина Асмус купила дочери школьный рюкзак итальянского бренда Armani

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус в этом году совмещала съемки и сборы единственной дочери в школу. По ее словам, между дублями она выбирала гольфы, а по видеосвязи пыталась рассмотреть цвет рюкзака и найти нужные заколки.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

После съемок Асмус приехала домой, чтобы завершить необходимые приготовления к новому учебному году и выбрать красивый букет. В своем личном блоге она отметила, что рада началу школьной линейки в 11 утра.

"Но мы все успели и даже приехали раньше. Хвала помпезной школе за линейку в 11.00", — написала Кристина.

Внимание поклонников привлек рюкзак Анастасии (дочь Кристины Асмус от Гарика Харламова). Он был от бренда Armani.

Ранее актриса перенесла ротавирус и похвасталась своей фигурой после болезни.

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