Актер Алексей Янин скончался на 41-м году жизни в результате тяжелого инсульта

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Актер Алексей Янин восемь лет назад перенес обширный инсульт и был прикован к кровати. Все эти годы он боролся с последствиями острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Сегодня стало известно, что он ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра, в котором служил Алексей Янин.

Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

"Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40… Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами! О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно", — сообщила пресс-служба РАМТ в Telegram-канале.

Актер прославился ролями в таких сериалах, как "Одноклассницы", "С любимыми не расстаются", "Дочки-матери", а также своей игрой в родном театре.

У него остался 11-летний сын, который живет с матерью, участницей шоу "Фабрика звезд" Дарьей Клюшниковой.

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